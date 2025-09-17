Elch-Blockade: Bekommen Fahrgäste Entschädigung?

So reich beschenkten sich Trump und die Royals
„Emil“ sorgt derzeit immer wieder für Aufregung. Nicht immer ist diese positiv. Viele Bahnfahrer, die am Samstag in St. Pölten gestrandet sind, weil sich der Elch teilweise auf den Gleisen aufgehalten hat, fragen sich, ob und welche Entschädigung ihnen für die Verspätungen zusteht.
Als einer von vielen Fahrgästen ist Patrick F. wegen des ungewöhnlichen Gastes nicht pünktlich weitergekommen. Nach vielen Stunden des Wartens nahm er schließlich ein Taxi nach Hause. 280 Euro musste er dem Fahrer für 90 Kilometer bezahlen. Bekommt er diese von den ÖBB ersetzt? Die „Krone“-Ombudsfrau hat recherchiert.
