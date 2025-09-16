Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Out im WM-Semifinale

Enzo Diessl: „Das ist sehr, sehr frustrierend!“

Sport-Mix
16.09.2025 14:17
Enzo Diessl
Enzo Diessl(Bild: APA/ÖLV/SONIA MALETEROVA)

Enzo Diessl ist bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio im Semifinale über 110 m Hürden ausgeschieden. Der 21-Jährige belegte im zweiten von drei Läufen in 13,63 Sekunden den siebenten Platz. Das reichte natürlich nicht, um in das Finale am späten Dienstagabend zu erreichen.

0 Kommentare

Die „Krone“ berichtet aus Tokio

„Das ist schon sehr, sehr frustrierend, ich bin maßlos enttäuscht“, war der Steirer nach seinem Halbfinale am Boden zerstört. „Natürlich war es eine superlange Saison, aber das kann keine Ausrede sein. Ich bin wie schon zuletzt nicht beim Saisonhöhepunkt zu einer guten Leistung gekommen. Das war jetzt schon das dritte Mal!“ Wie schon im Vorjahr bei den Europameisterschaften und bei den Olympischen Spielen in Paris.

„Da müssen wir uns zusammensetzen und überlegen, was da passiert ist und wie es weiter gehen soll. Ich bin weit von meiner Bestzeit geblieben“, sagte Enzo, der sich heuer auf 13,17 Sekunden gesteigert hatte.

(Bild: APA/ÖLV/SONIA MALETEROVA)

In seinem Semifinale hatte er zwar einen guten Start, aber dann passierte einige technische Fehler, die ihn vollkommen aus dem Rennen warfen.

Aber dennoch: Allein mit dem Erreichen des Semifinales hatte der junge Steirer in seinem zweiten Jahr in der Männer-Klasse eine gute Leistung gezeigt.

Porträt von Olaf Brockmann
Olaf Brockmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
121.756 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Niederösterreich
Starkregen überflutete Straßen nördlich von Wien
120.663 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
117.012 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2849 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2124 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Wien
AMS-Bericht: Syrer denken nicht über Rückkehr nach
1629 mal kommentiert
Der Bericht des AMS belegt: Es gibt viele Syrer, die nicht mehr an eine Rückkehr in ihre Heimat ...
Mehr Sport-Mix
Out im WM-Semifinale
Enzo Diessl: „Das ist sehr, sehr frustrierend!“
Krone Plus Logo
Vorbildlicher Linzer
Rad-Profi leistete bei Notfall im Zug Erste Hilfe
Krone Plus Logo
Auch Onkologe warnt
„Schwurbelei!“ Vadlau nach Krebs-Video angefeindet
Stabhochsprung
WM in Tokio: Duplantis stellt neuen Weltrekord auf
Diessl im Semifinale
Eine Hundertstel trennt Pallitsch vom Finale

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf