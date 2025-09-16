Enzo Diessl: „Das ist sehr, sehr frustrierend!“

Enzo Diessl ist bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio im Semifinale über 110 m Hürden ausgeschieden. Der 21-Jährige belegte im zweiten von drei Läufen in 13,63 Sekunden den siebenten Platz. Das reichte natürlich nicht, um in das Finale am späten Dienstagabend zu erreichen.
Die „Krone“ berichtet aus Tokio
„Das ist schon sehr, sehr frustrierend, ich bin maßlos enttäuscht“, war der Steirer nach seinem Halbfinale am Boden zerstört. „Natürlich war es eine superlange Saison, aber das kann keine Ausrede sein. Ich bin wie schon zuletzt nicht beim Saisonhöhepunkt zu einer guten Leistung gekommen. Das war jetzt schon das dritte Mal!“ Wie schon im Vorjahr bei den Europameisterschaften und bei den Olympischen Spielen in Paris.
„Da müssen wir uns zusammensetzen und überlegen, was da passiert ist und wie es weiter gehen soll. Ich bin weit von meiner Bestzeit geblieben“, sagte Enzo, der sich heuer auf 13,17 Sekunden gesteigert hatte.
In seinem Semifinale hatte er zwar einen guten Start, aber dann passierte einige technische Fehler, die ihn vollkommen aus dem Rennen warfen.
Aber dennoch: Allein mit dem Erreichen des Semifinales hatte der junge Steirer in seinem zweiten Jahr in der Männer-Klasse eine gute Leistung gezeigt.
