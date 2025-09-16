Enzo Diessl: „Das ist sehr, sehr frustrierend!“

„Das ist schon sehr, sehr frustrierend, ich bin maßlos enttäuscht“, war der Steirer nach seinem Halbfinale am Boden zerstört. „Natürlich war es eine superlange Saison, aber das kann keine Ausrede sein. Ich bin wie schon zuletzt nicht beim Saisonhöhepunkt zu einer guten Leistung gekommen. Das war jetzt schon das dritte Mal!“ Wie schon im Vorjahr bei den Europameisterschaften und bei den Olympischen Spielen in Paris.