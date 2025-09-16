Vorteilswelt
Red Bull Salzburg

Größter Salzburger Makel? Das fehlende Spektakel!

Salzburg
16.09.2025 09:00
Yorbe Vertessen und seine Kollegen müssen nach zuletzt enttäuschenden Leistungen wieder zulegen
Yorbe Vertessen und seine Kollegen müssen nach zuletzt enttäuschenden Leistungen wieder zulegen(Bild: APA/KRUGFOTO)

Der FC Red Bull Salzburg konnte in der laufenden Saison nur selten wirklich überzeugen. Die „Krone“ blickt auf alle zwölf Pflichtspiele, die bislang absolviert wurden, und bewertet das Spektakel, das die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Letsch geboten hat.

0 Kommentare

Das 1:3 in Wolfsberg war negativer Höhepunkt einer bisher schwierigen Saison für die Bullen. „Das war nicht Fußball von morgen, das war Fußball zum Vergessen“, brachte es „Sky“-Experte Marc Janko auf den Punkt. Auffallend? Größter Salzburger Makel ist das fehlende Spektakel! Zwölf Partien wurden bislang absolviert. Die „Krone“ nahm sie genau unter die Lupe und vergibt im „Spektakel-Meter“ Bälle – einer steht für Grottenkick, sechs für eine wahre Galavorstellung.

Brann (A): Die erste Hälfte war spielerisch äußert schwach, nach der Pause erwiesen sich die Bullen als äußerst effizient und feierten am Ende einen überzeugenden 4:1-Erfolg in Norwegen.
Bewertung: ⚽⚽⚽⚽

Dietach (A): Der Auftritt bei den OÖ-Amateuren war grundsolide. Am Ende stand ein 4:0-Auswärtserfolg.
Bewertung: ⚽⚽⚽

Brann (H): Ein müdes 1:1, über das Trainer Thomas Letsch sagte: „Es war nicht schön anzusehen.“ Immerhin hat man das Weiterkommen gegen die Wikinger souverän fixiert.
Bewertung: 

Ried (A): Eine der besseren Leistungen, obwohl nur ein 2:2 heraussprang. Die Bullen erspielten sich eine Vielzahl an Möglichkeiten.
Bewertung: ⚽⚽⚽⚽

Brügge (H): Der Gegner war stark, dennoch hätte man sich von Salzburg mehr erwartet. Torchancen blieben beim 0:1 Mangelware.
Bewertung: ⚽⚽

GAK (H): So wie die Bullen in der zweiten Hälfte auftraten, wünschen es sich die Fans. Zielstrebig und mit Zug nach vorne. Am Ende stand ein 5:0, wobei die Grazer fast 70 Minuten in Unterzahl agierten.
Bewertung: ⚽⚽⚽⚽

Brügge (A): Die 2:0-Pausenführung kann sich Salzburg bis heute schwer erklären – es war Effizienz pur! In der zweiten Hälfte dominierte Brügge und gewann am Ende verdient 3:2. Ohne Schlager wäre die Niederlage höher ausgefallen.
Bewertung: ⚽⚽⚽

Hartberg (A): Zwar stimmte beim 2:1-Erfolg in der Südstadt das Ergebnis, spielerisch war es hingegen ein Offenbarungseid, den die Letsch-Elf leistete. Die Steirer waren die gefährlichere Mannschaft und hätten sich einen Sieg verdient.
Bewertung: 

LASK (H): In Minute sechs krachte es am Bullen-Gebälg, rettete die Stange. Danach spielten die Hausherren stark – und wie gegen den GAK über weite Strecken in Überzahl. Das Resultat: Ein verdientes 3:0!
Bewertung: ⚽⚽⚽⚽

Dornbirn (A): Die Bullen waren klar feldüberlegen, es bedurfte aber guter Joker, die Partie auf die eigene Seite zu ziehen. Spielerisch war das gegen die Ländle-Amateure viel zu wenig.
Bewertung:⚽⚽

BW Linz (H): Ein echter Grottenkick! Nach 30 Minuten gab es Pfiffe. Kjaergaard nach der Partie: „Wir waren einfach schlecht!“
Bewertung: 

WAC (A): Der wohl schwächste Auftritt in dieser Saison. Ideenlos, mutlos und willenlos verlor Salzburg hochverdient mit 1:3.
Bewertung: 

Fazit: Von Galavorstellungen war in dieser Saison noch keine Spur. Besonders alarmierend ist die Tendenz. Die vergangenen drei Spiele waren allesamt schwere Kost. Der Druck steigt – mit einem Sieg am Samstag im Hit gegen Sturm Graz könnten Trainer Letsch und das Team viele Fans besänftigen.

„Krone“-Bewertung: 6 Bälle = Galavorstellung, 5 Bälle = sehr überzeugend, 4 Bälle = überzeugend, 3 Bälle = Durchschnitt, 2 Bälle = schwach, 1 Ball = Grottenkick.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Salzburg

