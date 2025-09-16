Größter Salzburger Makel? Das fehlende Spektakel!

Das 1:3 in Wolfsberg war negativer Höhepunkt einer bisher schwierigen Saison für die Bullen. „Das war nicht Fußball von morgen, das war Fußball zum Vergessen“, brachte es „Sky“-Experte Marc Janko auf den Punkt. Auffallend? Größter Salzburger Makel ist das fehlende Spektakel! Zwölf Partien wurden bislang absolviert. Die „Krone“ nahm sie genau unter die Lupe und vergibt im „Spektakel-Meter“ Bälle – einer steht für Grottenkick, sechs für eine wahre Galavorstellung.