Salzburg handelt sich unnötig Ärger mit Fans ein

„Ihr habt es wieder geschafft, lieber FC Red Bull Salzburg, uns Fans zu verärgern!“ Damit beginnt Bullen-Fanklub „Evolution Salzburg“ sein Statement zum Zweitliga-Derby zwischen Liefering und Austria Salzburg. Denn während die Maxglaner von Tausenden Fans lautstark unterstützt wurden, blieb die Nordkurve zu. „Bei einem Spiel mit einer so hohen Bedeutung für uns Fans ist es mehr als unverständlich, dass die Fankurve nicht geöffnet wird“, schreiben die Fans auf Facebook. Ärger, den man nachvollziehen kann. Immerhin wäre die Unterstützung ja den Jungbullen, die irgendwann für Salzburg spielen sollen, zugute gekommen.