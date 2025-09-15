Salzburg handelt sich unnötig Ärger mit Fans ein

Liefering feierte gegen Austria Salzburg einen 3:2-Derbysieg. Während die Südtribüne sehr gut befüllt war, blieb die Nordkurve leer. Das ärgerte einen Fanklub der Bullen. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Christoph Kolland.
„Ihr habt es wieder geschafft, lieber FC Red Bull Salzburg, uns Fans zu verärgern!“ Damit beginnt Bullen-Fanklub „Evolution Salzburg“ sein Statement zum Zweitliga-Derby zwischen Liefering und Austria Salzburg. Denn während die Maxglaner von Tausenden Fans lautstark unterstützt wurden, blieb die Nordkurve zu. „Bei einem Spiel mit einer so hohen Bedeutung für uns Fans ist es mehr als unverständlich, dass die Fankurve nicht geöffnet wird“, schreiben die Fans auf Facebook. Ärger, den man nachvollziehen kann. Immerhin wäre die Unterstützung ja den Jungbullen, die irgendwann für Salzburg spielen sollen, zugute gekommen.
Aktionen wie diese zeigen, dass es im gesamten Red-Bull-Konstrukt derzeit Probleme gibt. Sportlich läuft es nicht und wenn die Fans – wie beim Zweitliga-Sieg gegen die Austria – mal etwas zu jubeln haben, bleibt „ihre“ Tribüne geschlossen. Gerade in sportlich schwierigen Zeiten wäre der „zwölfte Mann“ umso wichtiger. Den vergraulen die Bullen mit Aktionen wie diesen aber nur.
Auch den Liefering-Spielern hätte ein wenig Unterstützung gestern sicher gut getan und gefallen. Denn von den 8120 Zuschauern war der Großteil gegen die Jungbullen. Um sich auf diese Kulisse vorzubereiten, wurde laut „Krone“-Infos unter der Woche sogar mit Lautsprechern trainiert, aus denen Fangesänge tönten.
