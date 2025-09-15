Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kolumne

Salzburg handelt sich unnötig Ärger mit Fans ein

Salzburg
15.09.2025 10:00
Die Nordkurve blieb bei Liefering gegen Austria Salzburg leer.
Die Nordkurve blieb bei Liefering gegen Austria Salzburg leer.(Bild: Jasmin Walter - FC Red Bull Salzburg)

Liefering feierte gegen Austria Salzburg einen 3:2-Derbysieg. Während die Südtribüne sehr gut befüllt war, blieb die Nordkurve leer. Das ärgerte einen Fanklub der Bullen. Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Christoph Kolland.

0 Kommentare

„Ihr habt es wieder geschafft, lieber FC Red Bull Salzburg, uns Fans zu verärgern!“ Damit beginnt Bullen-Fanklub „Evolution Salzburg“ sein Statement zum Zweitliga-Derby zwischen Liefering und Austria Salzburg. Denn während die Maxglaner von Tausenden Fans lautstark unterstützt wurden, blieb die Nordkurve zu. „Bei einem Spiel mit einer so hohen Bedeutung für uns Fans ist es mehr als unverständlich, dass die Fankurve nicht geöffnet wird“, schreiben die Fans auf Facebook. Ärger, den man nachvollziehen kann. Immerhin wäre die Unterstützung ja den Jungbullen, die irgendwann für Salzburg spielen sollen, zugute gekommen.

Aktionen wie diese zeigen, dass es im gesamten Red-Bull-Konstrukt derzeit Probleme gibt. Sportlich läuft es nicht und wenn die Fans – wie beim Zweitliga-Sieg gegen die Austria – mal etwas zu jubeln haben, bleibt „ihre“ Tribüne geschlossen. Gerade in sportlich schwierigen Zeiten wäre der „zwölfte Mann“ umso wichtiger. Den vergraulen die Bullen mit Aktionen wie diesen aber nur.

Lesen Sie auch:
Liefering jubelt über den ersten Saisonsieg.
Von 0:2 auf 3:2
Liefering feiert gegen Austria ersten Saisonsieg
14.09.2025
Stimmen zum Derby
„Es war von den Fans her bundesligareif“
14.09.2025

Auch den Liefering-Spielern hätte ein wenig Unterstützung gestern sicher gut getan und gefallen. Denn von den 8120 Zuschauern war der Großteil gegen die Jungbullen. Um sich auf diese Kulisse vorzubereiten, wurde laut „Krone“-Infos unter der Woche sogar mit Lautsprechern trainiert, aus denen Fangesänge tönten.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
157.658 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
125.259 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
120.400 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3623 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2222 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2056 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf