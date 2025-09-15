„Solche Leistungen gibt es zu oft“

Einmal mehr in der noch jungen Saison zeigten die Bullen am Samstag beim 1:3 in Wolfsberg eine enttäuschende Performance. Es war zwar „erst“ die erste Liga-Niederlage, aber dennoch eine weitere Partie, in der man weit hinter den eigenen Ansprüchen blieb. „Solche Leistungen gibt’s zu oft! Auch beim 2:2 gegen BW Linz waren wir nicht gut genug“, sah es auch Kapitän Mads Bidstrup. Eine Erklärung für die schwachen Auftritte des Vizemeisters konnte der Däne aber nicht liefern. „Das ist schwierig zu sagen. Uns haben dieses Mal Wille und die Intensität gefehlt. Zudem hatten wir bei langen Bällen große Probleme, obwohl wir wussten, dass der WAC da gefährlich ist.“ Trainer Thomas Letsch schlug in die gleiche Kerbe: „Da hat es jedes Mal gebrannt. Als Mannschaft bekamen wir die langen Bälle gar nicht in den Griff.“