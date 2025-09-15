Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bullen hadern nach 1:3

„Solche Leistungen gibt es zu oft“

Salzburg
15.09.2025 09:00
Bidstrup (re.) und Co. hatten in Wolfsberg das Nachsehen
Bidstrup (re.) und Co. hatten in Wolfsberg das Nachsehen(Bild: APA/RICHARD PURGSTALLER)

Fußball-Vizemeister Salzburg ließ bei der blamablen 1:3-Niederlage gegen Wolfsberg alles vermissen. Kapitän Mads Bidstrup hatte für den katastrophalen Auftritt keine Erklärung. WAC-Trainer Didi Kühbauer betonte, dass es bei den Bullen schon andere Zeiten gab.

0 Kommentare

Einmal mehr in der noch jungen Saison zeigten die Bullen am Samstag beim 1:3 in Wolfsberg eine enttäuschende Performance. Es war zwar „erst“ die erste Liga-Niederlage, aber dennoch eine weitere Partie, in der man weit hinter den eigenen Ansprüchen blieb. „Solche Leistungen gibt’s zu oft! Auch beim 2:2 gegen BW Linz waren wir nicht gut genug“, sah es auch Kapitän Mads Bidstrup. Eine Erklärung für die schwachen Auftritte des Vizemeisters konnte der Däne aber nicht liefern. „Das ist schwierig zu sagen. Uns haben dieses Mal Wille und die Intensität gefehlt. Zudem hatten wir bei langen Bällen große Probleme, obwohl wir wussten, dass der WAC da gefährlich ist.“ Trainer Thomas Letsch schlug in die gleiche Kerbe: „Da hat es jedes Mal gebrannt. Als Mannschaft bekamen wir die langen Bälle gar nicht in den Griff.“

„Die logische Folge“
Der Deutsche war mit seiner Truppe wenig überraschend überhaupt nicht zufrieden: „Wir haben viele Dinge vermissen lassen und einiges aufzuarbeiten. Wenn man vorne keine Torchancen kreiert und hinten so schlecht verteidigt, dann ist eine Niederlage die logische Folge.“

Letsch war bedient.
Letsch war bedient.(Bild: APA/RICHARD PURGSTALLER)

Aus Salzburger Sicht bedenklich sind auch die Worte, die Wolfsberg-Coach Didi Kühbauer nach dem Heimsieg fand. Der 54-Jährige meinte: „Ich will gar nicht respektlos sein, aber vor einigen Jahren brauchte man gegen Salzburg eine außergewöhnliche Leistung, um zu gewinnen. Jetzt hat man mit einer guten Performance immer die Möglichkeit sie zu schlagen.“ Die Bilanz aus den letzten fünf Spielen spricht auch für die Kärntner: Zweimal ging der Sieg an die Lavanttaler, zweimal gab’s ein Remis und nur einmal gewann der Favorit.

WAC-Coach Kühbauer.
WAC-Coach Kühbauer.(Bild: APA/GERD EGGENBERGER)

Leichter wird’s für die Bullen nicht – nächsten Samstag gastiert Sturm in der Mozartstadt. Noch übt man sich in Durchhalteparolen. „Ich verspreche, dass wir mit voller Power kommen werden“, erklärte Bidstrup.

Porträt von Philip Kirchtag
Philip Kirchtag
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
157.658 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
125.259 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Tirol
Milliardär verliert Revier – Steuerzahler „brennt“
120.400 mal gelesen
Die Bundesforste betreuen in Tirol eine Fläche von 250.000 Hektar, ein Fünftel der Landesfläche. ...
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3623 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
2222 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Innenpolitik
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
2056 mal kommentiert
Die interne Kritik an Babler wurde zuletzt wieder lauter.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf