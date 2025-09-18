So fährt sich der neue Avinox M1 E-Bike-Antrieb!

Wer bislang an E-Bike-Antriebe dachte, kam an Bosch kaum vorbei. Der deutsche Platzhirsch dominiert den Markt seit Jahren – vom Trekkingrad bis zum Highend-E-MTB. Doch jetzt betritt ein Player die Bühne, den man bisher vor allem aus der Luft kannte: DJI, Weltmarktführer bei Drohnen.