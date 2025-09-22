Zwei Flugzeuge in Nizza beinahe zusammengestoßen

Das landende Flugzeug sei daraufhin erneut durchgestartet, erklärte die Flugsicherheitsbehörde am Montag. Die Behörde sprach von einem „ernsten Vorfall“. In Medienberichten war von einem Abstand von lediglich drei Metern zwischen den beiden Flugzeugen die Rede. Durch den Sog geriet der startende Jet in Turbulenzen. Die Fluggäste erlebten ebenso einen Riesenschock wie die Piloten, die sich nach dem Vorfall weigerten, erneut zu starten. Die Passagiere wurden auf andere Flüge umgebucht.