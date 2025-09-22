Bernd das Brot tritt in US-Satire-Talkshow auf

Bernd sei „fatalistisch, unsozial und chronisch depressiv“

Der gebürtige Brite geriet über das miesepetrige Brot regelrecht ins Schwärmen. Dieses Brot sei „fatalistisch, unsozial und chronisch depressiv“, begeisterte sich Oliver. Dazu präsentierte er Clips, in denen sich die bekannte deutsche Kultfigur in typischer Manier über ihr Leben beschwert und Freunde anraunzt. Das sei wirklich für Kinder gedacht, witzelte der Moderator. Diese Figur sei einfach unglaublich gut – und möglicherweise das „Deutscheste, was ich je gesehen habe“, sagte Oliver.