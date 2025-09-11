Mit Skistar Hannes Reichelt bei der E-Bike WM

Der Startschuss fällt – und plötzlich fühlt es sich an, als würde ich auf einer Rakete sitzen. Henrik hat ganze Arbeit geleistet. Der Asphalt fliegt unter uns dahin. Kaum biegt die Strecke in den ersten Schotterabschnitt, merke ich, dass das Fox-Fahrwerk unseres Scott Patron jede Unebenheit wegschluckt. Vor uns die markante Ballunspitze, die über Galtür thront und hinter uns das Feld.