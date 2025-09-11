Mit Skistar Hannes Reichelt bei der E-Bike WM

Von Ischgl nach Galtür und zurück: Ex-Skiprofi Hannes Reichelt und Hannes Wallner von der „Radkrone“ wagten das Abenteuer E-Bike WM für Jedermann.
Ich gebe zu: Meine Knie haben gezittert, bevor ich mir den Helm aufgesetzt habe. Da bin ich jetzt im Tiroler Ischgl, eingerahmt von 1500 Startern – und neben mir ein echter Weltmeister: Hannes Reichelt, der Mann, der im Super-G und in der Skiabfahrt schon die Besten der Welt in Grund und Boden gefahren hat.
Und jetzt sitzen wir Schulter an Schulter auf unseren Scott Patron E-Bikes, als ob wir gleich bei Olympia starten würden. Neben uns die sympathische Tiroler Olympiasiegerin Sigrid Wolf und der mehrfache Snowboard-Weltmeister Andreas Prommegger. Vor und hinter uns ein großes, buntes Feld aus Hobbyradlern, Spitzensportlern und Exoten.
Scott-Mann Henrik Habel merkt unsere Anspannung sofort. „Keine Sorge, Jungs – das Update läuft“, sagt er und schiebt noch schnell die neueste Software auf unseren Bosch-Antrieb. 750 Watt Spitzenleistung, 100 Nm Drehmoment – mehr Druck als ein Espresso. „Jetzt gibt es keine Ausreden mehr“, lacht Hannes.
Der Startschuss fällt – und plötzlich fühlt es sich an, als würde ich auf einer Rakete sitzen. Henrik hat ganze Arbeit geleistet. Der Asphalt fliegt unter uns dahin. Kaum biegt die Strecke in den ersten Schotterabschnitt, merke ich, dass das Fox-Fahrwerk unseres Scott Patron jede Unebenheit wegschluckt. Vor uns die markante Ballunspitze, die über Galtür thront und hinter uns das Feld.
Bergauf sind wir beide so schnell unterwegs, dass der Motor längst aussetzt – ab da zählt nur noch die Kraft unserer Oberschenkel, Wille und ein paar Erinnerungen an vergangene Ski-Weltcups, die mir der Wahl-Innsbrucker lachend erzählt. „Du weißt schon, dabei sein ist alles!“, will mich Hannes motivieren – leicht gesagt, wenn man Weltmeister war.
Die E-Bike WM für Jedermann ist einfach eine großartige Veranstaltung und ich bin seit Jahren immer mit am Start.
Sigrid Wolf, Olympiasiegerin Calgary 1988
Dann der Moment, der die E-Bike WM für uns beide unvergesslich macht: Ich bitte Hannes um eine Pause. Ja, während des Rennens.
„Im Ernst?“, fragt mich der Ski-Weltmeister ungläubig. Pause – „während eines WM-Rennens?“ Ja, weil ich vor lauter Aufregung auf das Interview vergessen haben und für einen Journalisten ist die Arbeit für seine Leser immer wichtiger als jeder mögliche Rennsieg.
Wir setzen uns also auf ein kleines Holzbankerl direkt an der Rennstrecke. Ich packe mein Aufnahmegerät aus, wir lachen und feuern die anderen Athleten an – das gibt’s wohl nur bei der E-Bike WM für Jedermann.
„Das ist auch das Schöne am E-Biken“, erklärt mir der Ex-Skiprofi: „Es verbindet – egal ob Spitzensportler oder Genussradfahrer.“
Bronze trotz Interview-Stopp
Nach zehnminütiger Interview-Verschnaufpause kommt der Ehrgeiz zurück. Wir springen auf unsere Scott Patron-Bikes und treten an, als hätten wir keinen Stopp eingelegt.
Jeder Muskel brennt, wir sind wieder mittendrin. Die letzten Meter durch Ischgl sind ein Rausch. Nach 26,3 Kilometern voll Steigung, Gefälle, Schotter und Asphalt der Blick auf die Uhr: 1:03:13.3.
Gemeinsam mit Super G-Olympiasiegerin Sigrid Wolf rollen wir zu Dritt über die Ziellinie – und dürfen es kaum glauben: Bronze-Medaille in der Jedermann-Wertung. Trotz Interviewpause. Trotz Bankerl.
Nächstes Jahr fahren wir auf Gold
Die E-Bike WM für Jedermann ist kein normales Rennen. Sie ist ein unvergessliches Erlebnis. Eine Mischung aus Sport, Spaß, Technik und Gemeinschaft.
Hier starten echte Weltmeister und Olympiasieger neben Anfängern, Familien und Profis – und alle fahren sie auf Augenhöhe. Für Hannes und mich ist klar: Wir kommen wieder. Und nächstes Mal heißt es: keine Pause, kein Interview, keine Ausreden. Nächstes Mal fahren wir auf Gold.
