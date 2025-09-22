Ein Popstar hielt in Hitzendorf den Kasten sauber

Europa-Rekord? Harry Kane jagt zwei Sturm-Giganten
Im steirischen „Krone“-Spiel der Runde besiegte Hitzendorf im Schlager den Grazer Sportklub mit 2:1 und sicherte sich damit auch gleichzeitig die Tabellenführung in der Unterliga Mitte. Beim neuen Spitzenreiter schnürte einst auch ein bekannter österreichischer Popstar seine Fußballschuhe.
Das Gefühl, eine Meistertrophäe in Händen zu halten? Kennen die Kicker von Hitzendorf, das im „Krone“-Spiel der Runde beim Grazer Sportklub am Zug war. Im Zuge der 75-Jahr-Feier verlieh Sturm den Bundesliga-Teller für Fotos. Folgt im Sommer jener der Unterliga Mitte?
