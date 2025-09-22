Ein Popstar hielt in Hitzendorf den Kasten sauber

Das Gefühl, eine Meistertrophäe in Händen zu halten? Kennen die Kicker von Hitzendorf, das im „Krone“-Spiel der Runde beim Grazer Sportklub am Zug war. Im Zuge der 75-Jahr-Feier verlieh Sturm den Bundesliga-Teller für Fotos. Folgt im Sommer jener der Unterliga Mitte?