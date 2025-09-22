Verfolgungsjagd mit Biker: Polizeiauto beschädigt

Filmreife Szenen spielten sich Sonntagnacht in Lienz in Osttirol ab: Weil ein Motorradfahrer ohne Kennzeichen unterwegs war, wollte eine Polizeistreife ihn stoppen. Doch stattdessen lieferte sich der Mann eine Verfolgungsjagd mit den Beamten, die mit einem Unfall endete.
Gegen Mitternacht fiel der Polizeistreifen das Motorrad auf, weil daran keine Kennzeichen montiert waren. Alle Signale, anzuhalten, ignorierte der Fahrer. Die Polizisten setzten zur Verfolgung an, woraufhin der Biker mit teils viel zu hoher Geschwindigkeit flüchtete.
Lange gelang ihm dies aber nicht, denn der Exekutive zufolge touchierte er schließlich einen Randstein und kam zu Sturz. Bei diesem Unfall wurde laut Polizei nicht nur das Motorrad, sondern auch der Dienstwagen leicht beschädigt.
Lenker flüchtete zu Fuß
Den Beamten dürfte es jedenfalls nicht sofort gelungen sein, den Mann einzufangen: Der flüchtete zu Fuß weiter. Mittlerweile wurde er aber geschnappt. „Der Lenker konnte nach umfangreichen Erhebungen ermittelt werden“, teilten die Ermittler mit.
Kommentare
