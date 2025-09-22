Vorteilswelt
Nachtragsspiel

Marseille stoppt PSG – Hütters Monaco neuer Leader

Fußball International
22.09.2025 22:16
Marseille jubelt
Marseille jubelt(Bild: AP/Philippe Magoni)

Der französische Meister Paris Saint-Germain hat das Spitzenspiel der Ligue 1 auswärts gegen Vizemeister Olympique Marseille verloren und damit in der fünften Runde erstmals Punkte abgegeben. 

0 Kommentare

Der Champions-League-Sieger musste sich im „Classique“ am Montag mit 0:1 (0:1) geschlagen geben, womit AS Monaco mit dem Vorarlberger Trainer Adi Hütter punktegleich mit PSG die Tabellenführung übernahm.

Matchwinner 
Zum Matchwinner im Stade Velodrome avancierte Nayef Aguerd, der in der 5. Minute von einem Patzer von PSG-Tormann Lucas Chevalier profitierte und ins leere Tor einköpfelte. Für die Pariser von Trainer Luis Enrique war es die erste Liga-Niederlage gegen Marseille seit fünf Jahren. Olympique kletterte mit neun Punkten auf den sechsten Tabellenplatz. Die Partie war aufgrund starker Niederschläge von Sonntagabend um einen Tag verschoben worden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
