Marseille stoppt PSG – Hütters Monaco neuer Leader

Der französische Meister Paris Saint-Germain hat das Spitzenspiel der Ligue 1 auswärts gegen Vizemeister Olympique Marseille verloren und damit in der fünften Runde erstmals Punkte abgegeben.
Der Champions-League-Sieger musste sich im „Classique“ am Montag mit 0:1 (0:1) geschlagen geben, womit AS Monaco mit dem Vorarlberger Trainer Adi Hütter punktegleich mit PSG die Tabellenführung übernahm.
Matchwinner
Zum Matchwinner im Stade Velodrome avancierte Nayef Aguerd, der in der 5. Minute von einem Patzer von PSG-Tormann Lucas Chevalier profitierte und ins leere Tor einköpfelte. Für die Pariser von Trainer Luis Enrique war es die erste Liga-Niederlage gegen Marseille seit fünf Jahren. Olympique kletterte mit neun Punkten auf den sechsten Tabellenplatz. Die Partie war aufgrund starker Niederschläge von Sonntagabend um einen Tag verschoben worden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.