Marseille stoppt PSG – Hütters Monaco neuer Leader

Matchwinner

Zum Matchwinner im Stade Velodrome avancierte Nayef Aguerd, der in der 5. Minute von einem Patzer von PSG-Tormann Lucas Chevalier profitierte und ins leere Tor einköpfelte. Für die Pariser von Trainer Luis Enrique war es die erste Liga-Niederlage gegen Marseille seit fünf Jahren. Olympique kletterte mit neun Punkten auf den sechsten Tabellenplatz. Die Partie war aufgrund starker Niederschläge von Sonntagabend um einen Tag verschoben worden.