Starkes Lebenszeichen unserer Fahrradbranche

Auch die heimischen Branchenführer zeigten sich begeistert. KTM-Boss Stefan Limbrunner lobte die Qualität der Gespräche: „Wir konnten unsere Neuheiten genau dort präsentieren, wo sie hingehören – beim Fachhandel.“ Und Tom Streicher, Geschäftsführer von Sport Streicher und Sprecher der neu gegründeten ARGE Fahrradfachhandel, hob den praktischen Nutzen hervor: „Austria on Bike gibt uns Sicherheit für die Order-Entscheidungen der kommenden Saison.“