„Gekränkte Liebe“ war Motiv für Mordversuch

Der 73-Jährige hatte sich eine enge Beziehung zu der Rentnerin gewünscht, trotz aller Bemühungen erwiderte die Angebetete seine Liebe allerdings nicht. Sie war an einer Partnerschaft nicht interessiert und wollte lediglich eine Freundschaft. Dieser Rückschlag war für den Mann nicht zu verkraften, die unerfüllte Liebe brach ihm das Herz. Schon am Tag vor dem Eklat soll der Beschuldigte dem derzeitigen Informationsstand zufolge die illegale Langwaffe im Wohnhaus der Rentnerin versteckt haben. Als sich seine Gemütslage zuspitzte, griff er zu der Repetierflinte.