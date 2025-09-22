Napoli feiert den vierten Sieg im vierten Spiel

Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte setzte sich am Montag gegen Aufsteiger Pisa SC mit etwas Mühe 3:2 (1:0) durch und ist an der Tabellenspitze damit das einzige makellose Team nach vier Runden. Pisa hingegen wartet weiter auf den ersten Sieg und liegt mit einem Punkt auf Tabellenplatz 19.