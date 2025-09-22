Vorteilswelt
Gegen Aufsteiger

Napoli feiert den vierten Sieg im vierten Spiel

Fußball International
22.09.2025 23:07
Jubel bei Kevin De Bruyne.(Bild: AFP/CARLO HERMANN)

Der italienische Fußball-Meister SSC Napoli hat im vierten Serie-A-Saisonspiel den vierten Sieg gefeiert. 

Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte setzte sich am Montag gegen Aufsteiger Pisa SC mit etwas Mühe 3:2 (1:0) durch und ist an der Tabellenspitze damit das einzige makellose Team nach vier Runden. Pisa hingegen wartet weiter auf den ersten Sieg und liegt mit einem Punkt auf Tabellenplatz 19.

Für die Neapolitaner trafen Billy Gilmour (39.), Leonardo Spinazzola (73.) und Lorenzo Lucca (82.). M‘Bala Nzola hatte für Pisa mit einem verwandelten Handelfmeter (59.) ausgeglichen, Lorran (90.) sorgte für spannende Schlussminuten.

