Fernpass: Lkw und Pkw frontal in Tunnel kollidiert

Der schwere Unfall auf der B179 soll sich gegen 17.30 Uhr auf der Umfahrung Nassereith im Tunnel ereignet haben, konkret dürfen ein Lkw und ein Pkw kollidiert sein. Die Polizei sprach gegenüber der „Krone“ von insgesamt vier beteiligten Autos sowie einem Lastwagen, es dürfte mehrere Verletzte geben.