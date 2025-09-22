Fernpass: Lkw und Pkw frontal in Tunnel kollidiert

Europa-Rekord? Harry Kane jagt zwei Sturm-Giganten
Auf der Tiroler Fernpassstraße bei Nassereith ist es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ersten Informationen zufolge dürften im Tunnel ein Auto und ein Lastwagen kollidiert sein, insgesamt sollen fünf Fahrzeuge betroffen sein.
Der schwere Unfall auf der B179 soll sich gegen 17.30 Uhr auf der Umfahrung Nassereith im Tunnel ereignet haben, konkret dürfen ein Lkw und ein Pkw kollidiert sein. Die Polizei sprach gegenüber der „Krone“ von insgesamt vier beteiligten Autos sowie einem Lastwagen, es dürfte mehrere Verletzte geben.
Auf einer Aufnahme der Webcam war vor dem Tunnelportal ein Notarzthubschrauber zu sehen. Der Tunnel war in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.
