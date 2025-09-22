Vorteilswelt
EINWÜRFE: FOLGE 67

Sieg bestätigt: „Im Derby geht es um die Ehre“

Kärnten
22.09.2025 20:00

Autsch – In der Nachspielzeit mittels vergebenem Elfmeter gab Sörg noch den möglichen Punkt aus der Hand. Während Tabellenführer Afritz weiterhin ohne Niederlage von der Spitze lacht.

Schon seit dem vergangenen Wochenbeginn freuten sich viele auf die Derbys. Zum einen war der SC Sörg so richtig warm geschossen – hatte man zuvor Wietersdorf mit 8:1 vom Platz gefegt. Zum anderen hatte auch Tabellenführer Afritz mit einem souveränen 3:0 gegen Kappel seine Hausaufgaben gemacht. 

