Sieg bestätigt: „Im Derby geht es um die Ehre“

Mölzer: „Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken“
Kritik zu Babler-Insta
Autsch – In der Nachspielzeit mittels vergebenem Elfmeter gab Sörg noch den möglichen Punkt aus der Hand. Während Tabellenführer Afritz weiterhin ohne Niederlage von der Spitze lacht.
Schon seit dem vergangenen Wochenbeginn freuten sich viele auf die Derbys. Zum einen war der SC Sörg so richtig warm geschossen – hatte man zuvor Wietersdorf mit 8:1 vom Platz gefegt. Zum anderen hatte auch Tabellenführer Afritz mit einem souveränen 3:0 gegen Kappel seine Hausaufgaben gemacht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.