Sieg bestätigt: „Im Derby geht es um die Ehre“

Schon seit dem vergangenen Wochenbeginn freuten sich viele auf die Derbys. Zum einen war der SC Sörg so richtig warm geschossen – hatte man zuvor Wietersdorf mit 8:1 vom Platz gefegt. Zum anderen hatte auch Tabellenführer Afritz mit einem souveränen 3:0 gegen Kappel seine Hausaufgaben gemacht.