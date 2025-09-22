„Dann wirst du halt irgendwann bestraft!“

Taiskirchen-Trainer Amarildo Zela, der selbst viele Jahre als Profi in Albanien, Deutschland und Israel aktiv war, konnte nach dem 2:2 seiner Truppe im Derby gegen Dorf an der Pram nur den Kopf schütteln: „Da machen wir zwei Zaubertore, treffen einige Male die Stange und stehen am Ende doch nur mit einem Punkt da. Wer soviele Chancen vergibt, wird dann bestraft.“