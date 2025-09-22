Trump an Schwangere: „Nehmt kein Paracetamol!“

„Unter den Amish gibt es keinen Autismus“

„Tylenol (das US-Schmerzmittel, in welchem Paracetamol zu finden ist, Anm.) zu nehmen, ist nicht gut. Es ist nur bei extrem hohem Fieber ratsam, denn es ist sehr gefährlich für schwangere Frauen. Man sollte geringe Dosen und nur auf Anraten eines Arztes anwenden“, meinte Trump, der in seinem Statement fälschlicherweise darauf hinwies, dass bei der Religionsgemeinschaft der Amish „null Fälle von Autismus“ und auch in Kuba keine Fälle gezählt würden.