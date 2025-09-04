E-Bikes: Die unterschätzte Kraft aus China!

Bafang M510 – die Überraschung

Beim ersten Aufsitzen auf das namenlose Testrad war ich deshalb skeptisch. Doch nach wenigen Minuten hat mich der M510 überrascht. Mit 250 Watt Nenndauerleistung und einem Drehmoment von bis zu 95 Newtonmetern bringt er eine Performance, die es locker mit dem Bosch CX aufnehmen kann. Das Display elegant ins Oberrohr integriert – eine aufgeräumte Lösung, die Premium wirkt. Auf der Schotterstraße bergauf zeigt der Motor seine Stärken: kräftig, direkt. Nur eines fällt auf: Der Bafang ist deutlich lauter als die aktuelle Bosch-Generation.