Pünktlich zum Herbstbeginn kommt Temperatursturz

Samstag bringt wieder viel Regen

Nicht viel schöner wird der Start ins Wochenende: Auch der Freitag gestaltet sich trüb mit 14 bis 18 Grad, am Samstag hat es die Sonne ebenso schwer – bei Regenschauern sind nur zehn bis 15 Grad zu erwarten. Zarte Hoffnung keimt am Sonntag auf, wo sich bei elf bis 18 Grad zumindest einige zarte Sonnenstrahlen ausgehen sollten.