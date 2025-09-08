Rennluft in Mariazell: Fest für alle Mountainbiker

Der Samstagmorgen startet mit dem Hauptrennen, das sowohl als Einzelbewerb als auch als zweite Etappe des Etappenrennens absolviert werden kann. Vom Mariazeller Hauptplatz führt die Strecke zur Talstation des Hofstattlifts, von wo aus die Runde um die Bürgeralpe beginnt. E-Bike-Fahrer absolvieren zwei Runden, während Mountainbiker vier Runden zu je 25,5 km mit insgesamt 1.065 Höhenmetern fahren. Der finale Anstieg über die FIS-Umfahrung zur Bergankunft wird separat gezeitet und bietet zusätzlich eine Bergwertung.