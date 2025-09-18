„Schutzhütten-Schließungen sind unvermeidlich!“

Für das Gespräch mit der „Bergkrone“ hat sich Wolfgang – in den Bergen duzt man sich bekanntlich – einen verregneten Spätsommertag ausgesucht. Doch mit guter Wander-Bekleidung kein Problem – und der Weg, der über zahlreiche Holzbrücken durch das Naturdenkmal Myrafälle bei Muggendorf hinauf auf den Hausstein führt, belohnt mit einem tollen Blick über die Gutensteiner Alpen. Genau der richtige Ort, um über die Zukunft der Berge, geschlossene Hütten und den Klimawandel zu sprechen.