Alpenvereinspräsident:

„Schutzhütten-Schließungen sind unvermeidlich!“

Bergkrone
18.09.2025 06:39
Alpenvereins-Präsident Wolfgang Schnabl beim Ausblick vom 664 Meter hohen Hausstein auf die ...
Alpenvereins-Präsident Wolfgang Schnabl beim Ausblick vom 664 Meter hohen Hausstein auf die Gutensteiner Alpen in Niederösterreich.

Im „Bergkrone“-Interview kündigt Wolfgang Schnabl, der Präsident des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV) an, dass sich Bergsteiger und Wanderer auf harte Zeiten einstellen müssen: Viele Schutzhütten können künftig nicht mehr gehalten werden – zu teuer, zu aufwendig, zu stark vom Klimawandel betroffen. 

Für das Gespräch mit der „Bergkrone“ hat sich Wolfgang – in den Bergen duzt man sich bekanntlich – einen verregneten Spätsommertag ausgesucht. Doch mit guter Wander-Bekleidung kein Problem – und der Weg, der über zahlreiche Holzbrücken durch das Naturdenkmal Myrafälle bei Muggendorf hinauf auf den Hausstein führt, belohnt mit einem tollen Blick über die Gutensteiner Alpen. Genau der richtige Ort, um über die Zukunft der Berge, geschlossene Hütten und den Klimawandel zu sprechen.

