„Krone“-Kommentar

Donald Trumps schweres Foul

Kolumnen
16.09.2025 06:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Putin schickte einen Schwarm Drohnen über das NATO-Land Polen, und wie reagiert Trump? Er stellt ein Ultimatum an die NATO: Die USA, so Trump, würden nur dann schwere Sanktionen gegen Russland verhängen, wenn erstens kein NATO-Staat mehr Öl von Russland kauft (wie Ungarn, Slowakei, Türkei) und zweitens die NATO China mit Zöllen von 50 bis 100 Prozent für die Kriegsunterstützung bestraft.

Trump weiß genau, dass diese Bedingungen von den Europäern nicht erfüllt werden (können). Deshalb sind sie nur eine Ausflucht und ein schweres Foul an den NATO-Partnern, um Putin zu schonen. Denn, so Trump, es ist ein Krieg von „Biden und Zelenskij“, mit dem er nichts zu tun haben will. Freispruch für Putin!

Jetzt herrscht wenigstens Klarheit: Europa und die Ukraine dürfen sich von Trump nichts, aber auch gar nichts erwarten. Trump wird immer neue Ausreden finden, und Putin wird immer neue Bedingungen („Wurzeln des Konflikts“) nennen, um die Ukraine über die Klinge springen zu lassen.

Wer sich noch immer auf Trump verlassen muss, braucht keinen Feind mehr. Europa gerät in die Zwickmühle: Von den 19 russischen Raketen über Polen wurden nur 4 abgeschossen. Der Drohnen-Krieger Putin produziert monatlich schon 6000 solcher Geschoße – kriegstechnisch sind es Billigwaffen -, und die NATO benötigt zur Abwehr sündteure Raketen, die sie außerdem in Masse gar nicht hat . . .

Porträt von Kurt Seinitz
Kurt Seinitz
