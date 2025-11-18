Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Eisenstadt

Warum man aus Kindern keine Marmelade macht

Burgenland
18.11.2025 15:15
Anwalt Roland Heindl (re.) legte sich am Landesgericht Eisenstadt für seinen Mandanten ...
Anwalt Roland Heindl (re.) legte sich am Landesgericht Eisenstadt für seinen Mandanten erfolgreich ins Zeug.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)

Ein im Südburgenland sesshafter Ungar (42) wurde am Landesgericht vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Auch konnte nicht bewiesen werden, dass er seine Kinder im Auto in die Luft sprengen wollte.

0 Kommentare

Die Dolmetscherin findet keinen Parkplatz. Also beginnen wir mit den einfachen Fragen, an denen der ungarische Staatsbürger glamourös scheitert. Geburtsdatum? Wir warten, bis die Übersetzerin eintrifft. Monatliches Einkommen? „Underdsweidausend Oiro.“

Der Hilfsarbeiter lebt und arbeitet seit sechs Jahren im Südburgenland. Nur so nebenbei bemerkt.

Es geht am Landesgericht Eisenstadt um gefährliche Drohung und schließlich um Vergewaltigung.

Erdbeermarmelade sei in den Mund gelegt worden
Im Februar dieses Jahres befand sich das Ehepaar auf der Rückfahrt von einem Wellness-Wochenende. Im Auto offenbarte die Frau, dass sie sich scheiden lassen wolle. Er war damit nicht einverstanden. Wochen später begann die Gattin, Telefongespräche aufzuzeichnen. Darin war die Rede davon, dass der Mann Gasflaschen kaufen und das Auto mit den zwei gemeinsamen Kindern in die Luft sprengen wolle, wenn sie nicht bei ihm bliebe. „Ich werde Erdbeermarmelade aus ihnen machen, einen Matsch.“ Das ist auch dokumentiert. „Mein Mandant wurde am Handy fortlaufend provoziert“, sagt Anwalt Roland Heindl. „Die Worte hat sie ihm in den Mund gelegt.“

Und die Vergewaltigung? „Die hat nie stattgefunden“, sagt der Ungar. Es habe nach dem Wellnessen keinen intimen Kontakt mehr gegeben. Und warum behauptet die Frau dann, dass er sie mit Gewalt zum Bett gezerrt, ausgezogen und sich an ihr vergangen habe? „Na keine Ahnung.“

Im Zweifel wird der Mann in allen Punkten freigesprochen. „Es gibt keine objektiven Beweise“, sagt die Vorsitzende des Schöffensenats. „Und es dürfte sich um Unmutsäußerungen im Zuge eines Streits gehandelt haben.“ Der Spruch ist rechtskräftig.

Vorausgesetzt, der Mann spricht ähnlich gut Englisch wie Deutsch – er könnte er sich beim Verlassen des Gerichts gedacht haben: „Thank you very Matsch.“

Porträt von Harald Schume
Harald Schume
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
4° / 7°
Symbol wolkig
Güssing
3° / 7°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
3° / 7°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
4° / 7°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
3° / 7°
Symbol wolkig

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
210.013 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
205.555 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
200.567 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Gericht
Freigesprochene aus Fall Anna (12) festgenommen
639 mal kommentiert
Der erhobene Zeigefinger von Anwalt Mirsad Musliu hatte wenig Wirkung. Sein Mandant sitzt ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Burgenland
Regionalliga Ost:
Sportclub im Tief – Gloggnitz bleibt die Sensation
Es weihnachtet schon!
Das Burgenland versinkt im magischen Adventzauber
Reduce-Resort
Zwölf wollen Top-Job im größten Kurort des Landes
Post-Zustellbasis
„Schließung wäre Schlag ins Gesicht für Region“
Mehrere Tiere tot
Vogelgrippe: Erster Fall bei Nutztieren bestätigt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf