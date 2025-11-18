Warum man aus Kindern keine Marmelade macht

Die Dolmetscherin findet keinen Parkplatz. Also beginnen wir mit den einfachen Fragen, an denen der ungarische Staatsbürger glamourös scheitert. Geburtsdatum? Wir warten, bis die Übersetzerin eintrifft. Monatliches Einkommen? „Underdsweidausend Oiro.“

Der Hilfsarbeiter lebt und arbeitet seit sechs Jahren im Südburgenland. Nur so nebenbei bemerkt.