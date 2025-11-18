Warum man aus Kindern keine Marmelade macht

Ein im Südburgenland sesshafter Ungar (42) wurde am Landesgericht vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Auch konnte nicht bewiesen werden, dass er seine Kinder im Auto in die Luft sprengen wollte.
Die Dolmetscherin findet keinen Parkplatz. Also beginnen wir mit den einfachen Fragen, an denen der ungarische Staatsbürger glamourös scheitert. Geburtsdatum? Wir warten, bis die Übersetzerin eintrifft. Monatliches Einkommen? „Underdsweidausend Oiro.“
Der Hilfsarbeiter lebt und arbeitet seit sechs Jahren im Südburgenland. Nur so nebenbei bemerkt.
Es geht am Landesgericht Eisenstadt um gefährliche Drohung und schließlich um Vergewaltigung.
Erdbeermarmelade sei in den Mund gelegt worden
Im Februar dieses Jahres befand sich das Ehepaar auf der Rückfahrt von einem Wellness-Wochenende. Im Auto offenbarte die Frau, dass sie sich scheiden lassen wolle. Er war damit nicht einverstanden. Wochen später begann die Gattin, Telefongespräche aufzuzeichnen. Darin war die Rede davon, dass der Mann Gasflaschen kaufen und das Auto mit den zwei gemeinsamen Kindern in die Luft sprengen wolle, wenn sie nicht bei ihm bliebe. „Ich werde Erdbeermarmelade aus ihnen machen, einen Matsch.“ Das ist auch dokumentiert. „Mein Mandant wurde am Handy fortlaufend provoziert“, sagt Anwalt Roland Heindl. „Die Worte hat sie ihm in den Mund gelegt.“
Und die Vergewaltigung? „Die hat nie stattgefunden“, sagt der Ungar. Es habe nach dem Wellnessen keinen intimen Kontakt mehr gegeben. Und warum behauptet die Frau dann, dass er sie mit Gewalt zum Bett gezerrt, ausgezogen und sich an ihr vergangen habe? „Na keine Ahnung.“
Im Zweifel wird der Mann in allen Punkten freigesprochen. „Es gibt keine objektiven Beweise“, sagt die Vorsitzende des Schöffensenats. „Und es dürfte sich um Unmutsäußerungen im Zuge eines Streits gehandelt haben.“ Der Spruch ist rechtskräftig.
Vorausgesetzt, der Mann spricht ähnlich gut Englisch wie Deutsch – er könnte er sich beim Verlassen des Gerichts gedacht haben: „Thank you very Matsch.“
