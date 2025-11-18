„Für Erfolg müssen alle an einem Strang ziehen“

Erfolgreich? „Die Bewertung meiner bisherigen Amtszeit überlasse ich der Öffentlichkeit“, winkte Pröll vor dem Quali-Finale gegen Bosnien ab. „Aber ich denke, es ist mir gelungen, Ruhe in den Verband zu bekommen.“ Die Zeiten, in denen über die Geschäftsführer Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold diskutiert, Schmutzkampagnen in den Medien lanciert wurden, sind vorbei. Ein Verdienst von Pröll: „Wir haben durch Gespräche Klarheit geschaffen. Erfolg gibt es nur, wenn alle an einem Strang ziehen.“ Was nicht heißt, dass es keine Reibungspunkte gibt. „Aber das wird intern besprochen“, so Pröll.