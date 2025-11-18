Mönchengladbach befördert Polanski zum Cheftrainer

Knapp zwei Monate nach seiner Amtsübernahme ist Eugen Polanski dauerhaft zum Cheftrainer des deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach befördert worden.
Der 39-Jährige erhielt vom im Oktober aus Salzburg geholten Sportchef Rouven Schröder einen Vertrag bis 2028. Polanski war nach der Trennung von Gerardo Seoane interimistisch als Coach eingesetzt worden.
Schröder zur Einigung: „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir uns in offenen, konstruktiven und wertschätzenden Gesprächen mit Eugen einigen konnten. Er hat uns von Beginn an mit seinen inhaltlichen und charakterlichen Qualitäten überzeugt und wir sind sicher, dass wir mit ihm als Cheftrainer die positive Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen können.“
Polanski: „Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, was mir diese Aufgabe bei meinem Heimatverein bedeutet. Cheftrainer bei Borussia zu sein, bereitet mir unheimlich Freude und erfüllt mich mit Stolz. Das Vertrauen der Verantwortlichen ist ein toller Ansporn und eine Bestätigung für die Arbeit des gesamten Teams.“
Sein Team holte mit dem österreichischen Mittelfeldmann Kevin Stöger drei Siege in Serie.
