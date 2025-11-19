„Weihnachten feiern wir wohl auf der Baustelle“

Weihnachten auf der Baustelle

Besonders brisant: Die Baustelle soll vorerst bis 20. Dezember laufen – danach Winterpause, Weiterbau im März. „Wir werden Weihnachten auf einer Baustelle feiern“, so die bittere Erkenntnis. Die Pfarre fordert daher eine Überprüfung der Radweg-Notwendigkeit, sichere Zugänge und transparente Kommunikation. Ob sich noch etwas ändert, ist fraglich. Kiesewetter selbst „sieht schwarz“.

Wichtiger Lückenschluss im Radwegenetz

Bei der Stadt spricht man von einem „qualitätssteigernden Projekt und wichtigen Lückenschluss im Radwegenetz“. Laut Stadt bleibe „der Großteil der Stellplätze auf Seite der Kirche“ erhalten, zusätzlich entstünde ein barrierefreier Gehsteig. Zugänge zu Kirche und Kindergarten seien „durchgehend gewährleistet“ und auch eine provisorische Haltezone soll „Ende Dezember“ zurückkehren. Die Baustelle werde „so platzsparend wie möglich“ geführt und laufend kontrolliert.