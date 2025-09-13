Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Familie, Ausbildung

Kirk-Attentat: Das wissen wir über Verdächtigen

Ausland
13.09.2025 12:34

Nach dem tödlichen Attentat auf den ultrarechten US-Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk haben die Behörden die Festnahme des mutmaßlichen Attentäters bekannt gegeben. Was bisher über den Verdächtigen bekannt ist:  

0 Kommentare

Der Verdächtige
Der Festgenommene ist 22 Jahre alt, heißt Tyler Robinson und kommt aus dem Bundesstaat Utah, wo Kirk am Mittwoch auf einem Universitätscampus erschossen wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge stammt der junge Mann aus einer Familie von Republikanern in der streng konservativen Stadt St. George rund 250 Kilometer südwestlich des Tatorts.

Nachbarn berichteten US-Medien, die Familie gehöre zur Glaubensgemeinschaft der Mormonen. Robinson war im dritten Lehrjahr einer Elektriker-Ausbildung, 2021 hatte er ein Semester an der Utah State University studiert.

Tyler Robinson soll den ultrarechten US-Aktivisten Charlie Kirk erschossen haben. Der 22-Jährige ...
Tyler Robinson soll den ultrarechten US-Aktivisten Charlie Kirk erschossen haben. Der 22-Jährige ist in den vergangenen Jahren „politischer“ geworden, heißt es, soll jedoch für keine bestimmte Partei registriert gewesen sein.(Bild: APA/Office of the Governor of Utah via Getty Images/AFP Handout )

Das Motiv
Utahs republikanischer Gouverneur Spencer Cox sagte bei einer Pressekonferenz, Tyler Robinson sei in den vergangenen Jahren „politischer geworden“. Ein Mitglied seiner Familie habe ausgesagt, dass er sich kritisch zum bevorstehenden Auftritt von Aktivist Kirk in Utah und dessen ultrarechten Ansichten geäußert habe. Der 22-Jährige war demnach als Wähler in Utah registriert, jedoch für keine bestimmte Partei.

Gouverneur Cox zufolge fanden Ermittler in der Nähe des Tatorts zwei unbenutzte Patronenhülsen mit antifaschistischen Parolen. In eine Patronenhülse waren demnach die Worte „Hey, Faschist! Fang!“ geritzt, auf der anderen stand „Bella Ciao“, offenbar in Anspielung auf die Hymne italienischer Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg. Weitere Patronen sollen mit Symbolen und Wörtern aus Online-Spielen markiert gewesen sein.

Die Festnahme
Nach dem Attentat in der Stadt Orem hatten die Behörden Aufnahmen von Überwachungskameras veröffentlicht, die einen jungen Mann mit Baseballkappe und dunkler Kleidung zeigen, und die Bevölkerung um Hinweise gebeten. Berichten zufolge konfrontierte Robinsons Vater seinen Sohn mit seiner Ähnlichkeit zu den Fahndungsbildern, woraufhin der 22-Jährige die Tat gestand.

Nach Angaben von Gouverneur Cox meldete sich ein Familienmitglied von Robinson am Donnerstagabend bei einem Freund der Familie. Dieser habe daraufhin die Polizei im Landkreis Washington darüber informiert, dass der junge Mann der Familie die Tat gestanden habe. Rund 33 Stunden nach dem Attentat wurde Robinson schließlich festgenommen.

Robinsons Vater erkannte seinen Sohn auf den Fahndungsfotos und konfrontierte ihn, woraufhin ...
Robinsons Vater erkannte seinen Sohn auf den Fahndungsfotos und konfrontierte ihn, woraufhin dieser die Tat gestand.(Bild: AFP/HANDOUT)

Die Reaktionen
„Ich hoffe, er bekommt die Todesstrafe“, sagte Trump dem Sender Fox News über den mutmaßlichen Täter. Gegen Robinson wird wegen Mordverdachts ermittelt, Mord kann in Utah mit der Todesstrafe geahndet werden.

Vor der Festnahme von Tyler Robinson hatte der Präsident „radikale Linke“ für Kirks Tod verantwortlich gemacht und seinen erschossenen Unterstützer einen „Märtyrer“ genannt. In einem Interview mit Fox News bekräftigte er am Freitag: „Die Radikalen auf der linken Seite sind das Problem, und sie sind bösartig und schrecklich und politisch geschickt.“

„Ich hoffe, er bekommt die Todesstrafe“, sagte Trump dem Sender Fox News über den mutmaßlichen ...
„Ich hoffe, er bekommt die Todesstrafe“, sagte Trump dem Sender Fox News über den mutmaßlichen Kirk-Attentäter.(Bild: AFP/MELISSA MAJCHRZAK)

Gouverneur Cox rief das Land dagegen zum Ende politisch motivierter Gewalt auf, die alle Seiten treffe. Wut sei keine politische Haltung, sagte er an junge Leute gerichtet. Das Attentat sei ein „Angriff auf das amerikanische Experiment“ und die Ideale der USA. 

Kirks Witwe kündigte am Freitag in einer live im Internet übertragenen Ansprache an, die politische Arbeit ihres Mannes fortzuführen: „Das Weinen dieser Witwe wird in der ganzen Welt wie ein Schlachtruf widerhallen.“ 

Die Waffenfrage
In einem Gehölz nahe dem Tatort fanden Ermittler die mutmaßliche Tatwaffe, ein üblicherweise für die Jagd oder von Scharfschützen der Armee genutztes Gewehr.

Lesen Sie auch:
Erika Kirk, US-Vizepräsident JD Vance und dessen Ehefrau Usha Vance beim Verlassen der Air Force ...
Kirk-Attentat in USA
Witwe: „Keine Ahnung, was Sie ausgelöst haben“
13.09.2025
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
12.09.2025
Spektakuläre Flucht
Neues Video: Hier springt Kirk-Schütze von Gebäude
12.09.2025

Der Aktivist Kirk war ein Anhänger des Rechts auf Waffenbesitz, das im zweiten US-Verfassungszusatz festgelegt ist. Er hatte dazu gesagt, die USA müssten jährlich „einige Todesfälle durch Waffen in Kauf nehmen“, um die „von Gott gegebenen Rechte zu schützen“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Utah
AttentatFamilie
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine