Neues Video: Hier springt Kirk-Schütze von Gebäude

Am Boden läuft er zunächst über eine Wiese und geht dann gemächlich auf eine Straße am Rande des Campus zu. Die Polizei sagt, er sei in ein Waldgebiet gegangen, wo die Behörden später das Gewehr gefunden hätten. Nach Angaben des FBI werden nach dem Fund von Hand- und Schuhabdrücken derzeit forensische Beweise ausgewertet.



Ein FBI-Video zeigt den Schützen auf der Flucht: