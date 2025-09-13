Attacke auf Arbeiterkammer: „Millionen gehortet“

Verstappen bei Premiere auf Nordschleife Siebenter
Mit Porsche Cayman GT4
Die steirischen NEOS starten mit einer frontalen Attacke auf die Arbeiterkammer in den politischen Herbst: Die AK würde Millionen horten, Gelder verspekulieren und habe einen aufgeblähten Apparat. Die Kammer weist alle Vorwürfe vehement zurück.
Es gehört zur DNA der wirtschaftsliberalen NEOS, dass sie sich mit dem Kammersystem anlegen. So kommt die aktuelle Attacke nicht unerwartet. „Die Arbeiterkammer hortet Millionen, verspekuliert Beiträge ihrer Mitglieder, bläht den Apparat auf und erhöht Zuschüsse an AK-Fraktionen. Wer so wirtschaftet, darf den arbeitenden Steirerinnen und Steirern nicht länger ins Geldbörsel greifen, sondern muss sie endlich spürbar entlasten“, poltert der pinke Klubobmann Niko Swatek.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.