Attacke auf Arbeiterkammer: „Millionen gehortet“

Es gehört zur DNA der wirtschaftsliberalen NEOS, dass sie sich mit dem Kammersystem anlegen. So kommt die aktuelle Attacke nicht unerwartet. „Die Arbeiterkammer hortet Millionen, verspekuliert Beiträge ihrer Mitglieder, bläht den Apparat auf und erhöht Zuschüsse an AK-Fraktionen. Wer so wirtschaftet, darf den arbeitenden Steirerinnen und Steirern nicht länger ins Geldbörsel greifen, sondern muss sie endlich spürbar entlasten“, poltert der pinke Klubobmann Niko Swatek.