Startschuss zum Aufsteirern: So schön feiert Graz

Auf den Bühnen steht der Samstag ganz im Zeichen des kulturellen Austausches, denn da mischt sich am Abend die steirische Volkskultur mit anderen Genres bei spannenden Crossover-Konzerten: So stehen beispielsweise am Hauptplatz Matakustix und der Chor der Kärntner gemeinsam auf der Bühne (20 Uhr), am Karmeliterplatz trifft Ausseer Mundart auf Pop und Reggae, wenn Die Niachtn die Bühne erobern (20 Uhr). Und am Mariahilferplatz verschmelzen beim Konzert von Kernölsalsaklub und Gregor Bishops Austropop-Hymnen mit Salsa-Rhythmen (19.45 Uhr).