Die ersten Bilder

Startschuss zum Aufsteirern: So schön feiert Graz

Steiermark
13.09.2025 14:15
„Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann, Giuseppe Perna mit Astrid Perna-Benzinger sowie Markus und ...
„Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann, Giuseppe Perna mit Astrid Perna-Benzinger sowie Markus und Alexandra Lientscher beim Bieranstich auf der „Krone“-Alm(Bild: Jauschowetz Christian)

Einmal im Jahr kommen Zigtausende Steirermädels und Steirerbuam zusammen, um das traditionelle Aufsteirern – das größte Volksfest des Landes – in der Landeshauptstadt zu feiern. Am Samstag um 12.30 Uhr wurde offiziell eröffnet – klicken Sie sich hier durch die ersten Bilder!

0 Kommentare

„Aufg‘steirert wird!“ – Endlich ist es wieder so weit, das größte Volksfest des Landes wird in der Murmetropole gefeiert. Am Samstag um 12.30 Uhr folgte mit dem Bieranstich durch „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann und mit tatkräftiger Unterstützung durch die Aufsteirern-Organisatoren Markus und Alexandra Lientscher sowie Giuseppe Perna und Astrid Perna-Benzinger die feierliche Eröffnung bei der „Krone“-Alm beim Eisernen Tor.

Tausende Trachten-Liebhaber pilgern seitdem fröhlich durch die Innenstadt und genießen die köstlichen Schmankerl, das kunstvolle Handwerk, die gute Musik und die prächtigen Kleider, die unser Steirerland zu bieten hat.  Bereits um zehn Uhr eröffnet wurde der traditionelle Oberlandler-Kirtag mit dem Einzug. 

Auf den Bühnen steht der Samstag ganz im Zeichen des kulturellen Austausches, denn da mischt sich am Abend die steirische Volkskultur mit anderen Genres bei spannenden Crossover-Konzerten: So stehen beispielsweise am Hauptplatz Matakustix und der Chor der Kärntner gemeinsam auf der Bühne (20 Uhr), am Karmeliterplatz trifft Ausseer Mundart auf Pop und Reggae, wenn Die Niachtn die Bühne erobern (20 Uhr). Und am Mariahilferplatz verschmelzen beim Konzert von Kernölsalsaklub und Gregor Bishops Austropop-Hymnen mit Salsa-Rhythmen (19.45 Uhr).

Höhepunkte

  • Hauptplatz: Um 12 Uhr läutete die Bigband der MedUni Graz das Fest ein. Es folgen: Zamgwiafelte Böhmische, Elementisch Steirisch, Kreischbergmusikanten und AusgefuXt. Ab 20 Uhr gibt es dann eine Party mit Matakustix und dem Chor der Kärntner in Graz.
  • Karmeliterplatz: Thermenland- und Gratweiner Böhmische bieten Volksmusik vom Feinsten. Ab 15.30 Uhr tritt die Katschtaler Sängerrunde auf, anschließend die Bläser von BlechregnA, Petra Alexandra und zum Schluss Die Niachtn.
  • Landhaushof: Der Oberlandler Kirtag läuft seit 10 Uhr – mit viel Musik und Kulinarik.
  • Jungferngasse: Ab 15.30 Uhr spielen 5 für Eva – bestehend aus vier Frauen. Auf sie folgen Dorfblech und Knöpferlstreich ab 18 Uhr.
  • Lesliehof: Hier spielen unter anderem die Glanschl Zwüllinge und Robert Hafner Ziach auf.
  • Freiheitsplatz: Hier tönen vor allem auch die Bläser: ab 16 Uhr Friedl’s Böhmische, ab 18 Uhr Brass Cuvée und ab 20 Uhr Brassn Muass.

„Krone“-Alm heuer beim Eingang zur Herrengasse
Aufgebockt über dem Wasserbecken am Platz am Eisernen Tor, lädt die „Krone“-Alm gleich am Beginn der wichtigsten Feiermeile beim Aufsteirern, der Herrengasse, zum geselligen Verweilen! Ob zum Aufwärmen vor einem langen Genuss- und Party-Programm oder umgekehrt zum Abschluss eines weiß-grünen Festtags, der Holzbau zu Füßen unserer Redaktion steht am gesamten Wochenende von früh bis spät Hungrigen, Musikinteressierten oder einfach nur Flaneuren offen.

Unsere Abonnenten dürfen sich zusätzlich über tolle Aufsteirern-Geschenke freuen, abzuholen gleich um die Ecke: Kommen Sie zum „Krone“-Kiosk (Joanneumring 4) und holen Sie sich einen Kulinarik-Gutschein für sich und eine Begleitperson in der Höhe von je 7 Euro, einzulösen bei der „Krone“-Alm. Auch ein Lebkuchenherz von der Lebzelterei Pirker Mariazell können Sie sich gratis beim Kiosk abholen. Die „Krone“ freut sich auf Ihr Kommen!

