Jeder fühlt sich als Teil einer großen Familie

Über einen großen Star verfügt das aktuelle Daviscupteam nicht, doch das kann auch ein Vorteil sein. Die Stimmung unter Österreichs Herren ist gefühlt so gut wie selten. Jeder der Spieler ist bereit, sich allem zu unterordnen. Als Lukas Neumayer Mitte der Woche, dass er nicht spielen würde, war er natürlich enttäuscht, akzeptierte das aber klaglos. „Ich habe meine Rolle als Trainingspartner, bin wichtig, um für gute Stimmung zu sorgen“, wusste der Salzburger.