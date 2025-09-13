Schlagersänger Andreas Martin (72) ist gestorben

Sohn Alexander Martin erzählte: „Mein Vater ist in den letzten Monaten immer schwächer geworden. Zuletzt wollte er gar nicht mehr essen und trinken. Am Freitagabend hatte ich dann ein ungutes Gefühl und bin bei ihm geblieben. Über Nacht ist er dann für immer eingeschlafen – mit einem Lächeln auf dem Gesicht.“