Kfz-Technikerin holt als einzige Frau Goldmedaille

Zum Aushängeschild des österreichischen Teams wird Jonas Danninger aus Herzogsdorf: Der Kälte- und Klimatechniker von Hauser in Linz holt nicht nur Gold, sondern mit der höchsten rot-weiß-roten Punktezahl auch die Auszeichnung „Best of Nation“. Auch bei den Fliesenlegern setzt sich eine weibliche Fachkraft durch: Sara Sinhuber aus Niederösterreich. Elena Mathis aus Hohenems in Vorarlberg - mit Expertin Michaela Thalhammer – krönt sich in der Hotel-Rezeption zur Europameisterin.

Im Beruf Sanitär- und Heizungstechnik darf Tirol jubeln: Johannes Gstrein aus St. Leonhard im Pitztal – er arbeitet bei Grutsch Technik – gewinnt ebenfalls Gold. Und eine weitere Goldene holen sich auch die Betonbauer Lukas Miedler aus Niederösterreich und Lukas Ritzberger aus Oberösterreich.