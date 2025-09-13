Kfz-Technikerin holt als einzige Frau Goldmedaille

Die Euroskills 2025 in Herning, Dänemark, sind geschlagen: Österreich zählt auch bei diesen Berufseuropameisterschaften zu den erfolgreichsten Nationen. Vor mehr als 15.000 Fans in der Jyske Bank Boxen feierte Team Austria insgesamt zwölf Medaillen: sechsmal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze. Eine Steirerin setzte sich als Kfz-Technikerin gegen 17 Männer durch.
Rot-weiß-rote Begeisterung in Herning: Österreich avanciert mit sechs Gold-, drei Silber- und drei Bronzemedaillen zu einer der erfolgreichsten Nationen Europas. Abgerundet wurde das Ergebnis durch 17 Medallions for Excellence, die für Spitzenleistungen direkt hinter den Podestplätzen vergeben werden.
Eine von ihnen ist die Steirerin Leonie Tieber. Die Angestellte bei ÖAMTC in Graz triumphiert als erste Frau überhaupt in der Kfz-Technik. Die 24-jährige Paldauerin – gecoacht von Experte Daniel Edlinger aus Passail – setzt sich eindrucksvoll gegen ihre ausschließlich männliche Konkurrenz durch und krönt sich zur Europameisterin. „Mir ist das relativ wurscht, dass das nur Männer sind – das bin ich gewöhnt“, sagte sie direkt nach dem Bewerb zu „Krone“.
Eine weitere Medaille für die Steiermark holt Malerin Katharina Höller aus Pinggau: Sie nimmt nach einer starken Leistung im Bewerb die Bronzene mit nach Hause.
Zum Aushängeschild des österreichischen Teams wird Jonas Danninger aus Herzogsdorf: Der Kälte- und Klimatechniker von Hauser in Linz holt nicht nur Gold, sondern mit der höchsten rot-weiß-roten Punktezahl auch die Auszeichnung „Best of Nation“. Auch bei den Fliesenlegern setzt sich eine weibliche Fachkraft durch: Sara Sinhuber aus Niederösterreich. Elena Mathis aus Hohenems in Vorarlberg - mit Expertin Michaela Thalhammer – krönt sich in der Hotel-Rezeption zur Europameisterin.
Im Beruf Sanitär- und Heizungstechnik darf Tirol jubeln: Johannes Gstrein aus St. Leonhard im Pitztal – er arbeitet bei Grutsch Technik – gewinnt ebenfalls Gold. Und eine weitere Goldene holen sich auch die Betonbauer Lukas Miedler aus Niederösterreich und Lukas Ritzberger aus Oberösterreich.
Reigen an Silber- und Bronzemedaillen
Vizeeuropameister werden Martin Riegler aus Schönau im Mühlkreis (Anlagenelektrik), Markus Manser aus Bezau in Vorarlberg (Bodenleger), Miriam Haider aus Oberösterreich und Theresa Fink aus Salzburg (Teambewerb Mode-Technologie).
Die Wiener Tarik Begeta und Stefan Tomp gewinnen eine Bronze-Medaille in IT-Netzwerk- und Systemadministration und Schweißer Daniel Schinagl aus Oberösterreich.
„Wenn 15.000 Menschen jubeln und mittendrin unsere 44 jungen Fachkräfte stehen, dann spürt man: Das ist mehr als ein Wettbewerb. Das ist ein Moment, der prägt – für sie selbst, für ihre Familien, für Österreich“, freut sich Skills-Austria-Geschäftsführer Jürgen Kraft.
