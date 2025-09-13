Polen in Alarmbereitschaft: Kampfjets heben ab

Auch rumänische Kampfjets abgehoben

Polen ist nicht das einzige Land, das Kampfjets aufsteigen lässt: In Rumänien sind ebenfalls Flieger abgehoben. Man habe eine Drohne im Luftraum des Landes entdeckt. Die Drohne sei während eines russischen Angriffs auf die ukrainische Infrastruktur in der Nähe der Grenze eingedrungen, heißt es vom Verteidigungsministerium. Zwei Kampfjets hätten die Drohne verfolgt, bis sie am Radar nicht mehr sichtbar war.