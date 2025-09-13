Wiener kürten sich zu Straßenbahnweltmeistern

„Ich rechne ehrlich gesagt noch mit dem ersten Platz“, hatte Florijan Isaku schon nach dem ersten Durchgang gegenüber der „Krone“ verkündet. Ein Satz, der sich nun als Prophezeiung erfüllte. Nach Rang drei zur Halbzeit warf das Wiener Team bestehend aus Florijan Isaku und Elisabeth Urbanitsch im zweiten Durchgang alles in die Waagschale – und ratterte präziser als die Konkurrenz durch die Disziplinen. Zentimeter-Bremsen, Bowling mit einer tonnenschweren Garnitur, knifflige Zielübungen: Jeder Handgriff musste sitzen. Am Ende war es hauchdünn, Sekunden und Millimeter entschieden – doch Österreich hatte die stärkeren Nerven.