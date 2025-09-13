Vorteilswelt
„Derby d‘Italia“

Juventus gewinnt Sieben-Tore-Spektakel gegen Inter

Fußball International
13.09.2025 22:57
Juventus durfte im „Derb d‘Italia“ jubeln.
Juventus durfte im „Derb d'Italia" jubeln.

Juventus Turin hat den Schlager in der italienischen Fußball-Serie-A gegen Inter Mailand auf spektakuläre Art und Weise für sich entschieden. Der Rekordmeister gewann am Samstag das „Derby d‘Italia“ genannte Duell mit Inter Mailand 4:3 und hält damit nach drei Runden bei neun Punkten.

Die Entscheidung zugunsten der „Bianconeri“ besorgte Vasilije Adzic in der 91. Minute. Auch Napoli hat nach einem 3:1 bei Fiorentina das Maximum von neun Zählern auf dem Konto.

(Bild: EPA/ALESSANDRO DI MARCO)

Zweite Pleite für Inter
In Turin hatten Lloyd Kelly (14.), Kenan Yildiz (38.) und Khéphren Thuram (82.) die weiteren Tore für die Hausherren erzielt. Dessen Bruder Marcus Thuram traf für Inter (76.), ebenso wie Hakan Calhanoglu (30., 65.). Die Mailänder kassierten ihre bereits zweite Niederlage in dieser Ligasaison.

Napoli hingegen legte so wie Juve einen optimalen Start hin. Das 3:1 bei Rapids Conference-League-Gegner Fiorentina war der dritte Sieg im dritten Match.

Porträt von krone Sport
krone Sport
