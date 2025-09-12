Tabelle: So steigt Ihre Pension 2026 tatsächlich

Parksheriff von 32-Jähriger gebissen und bespuckt
Die Regierung hat heute eine Pensionsanpassung für 2026 verkündet, die unter der Inflation bleiben wird: Im Durchschnitt steigen die Ruhestandsbezüge um 2,25 Prozent und decken damit nicht die Teuerung von 2,7 Prozent ab. Doch was heißt das für die Pensionisten konkret?
Bei etlichen Pensionisten wird die Erhöhung nur bei etwas über einem Prozent liegen. Viele werden an Kaufkraft verlieren. Die „Krone“ bringt jetzt die große Tabelle der Pensionserhöhungen 2026. Auf einen Blick ist ersichtlich, wie groß oder klein das Plus in Euro und in Prozenten im kommenden Jahr für jeden – je nach derzeitiger Pension – wirklich ist. Und: Ein Experte analysiert, warum viele Pensionisten auch in Zukunft um ihren Lebensstandard zittern müssen.
