Trotz Pech: Österreich bleibt in der DTM Trumpf

Polen in Alarmbereitschaft: Kampfjets heben ab
Wegen Angriffs-Gefahr
Optimal lief es im ersten DTM-Heimrennen für die österreichischen Asse nicht. Dennoch hat ein rot-weiß-rotes Duo die Hand am Titel. Vor den Toren des Rings hat ein neuer Rennstall große Träume.
Das Glück war den heimischen Motorsport-Assen beim ersten der beiden DTM-Rennen in Spielberg (2. Lauf, Samstag um 13.30 Uhr) nicht hold. Lucas Auer – schon im Training von einem Defekt ausgebremst – blieb im Qualifying im Verkehr hängen, verbesserte sich von Startplatz 13 im Rennen nur um einen Platz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.