Trotz Pech: Österreich bleibt in der DTM Trumpf

Das Glück war den heimischen Motorsport-Assen beim ersten der beiden DTM-Rennen in Spielberg (2. Lauf, Samstag um 13.30 Uhr) nicht hold. Lucas Auer – schon im Training von einem Defekt ausgebremst – blieb im Qualifying im Verkehr hängen, verbesserte sich von Startplatz 13 im Rennen nur um einen Platz.