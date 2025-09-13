Flick: „Schmerzmittel! So verhält man sich nicht“

„So verhält man sich nicht“, fauchte Hansi Flick. Der Cheftrainer des FC Barcelona ist sauer auf seine(n) Trainerkollegen von der spanischen Nationalmannschaft. Es geht um Lamine Yamal.
Der 18-jährige Wunderkicker war angeschlagen zum Länderspiel-Doppel gereist. Vom Nationalteam zurück, fällt er jetzt für das Ligaspiel des FC Barcelona am Sonntag gegen Valencia aus. Flick schmeckt das gar nicht. Er macht dafür auch die spanische Nationalmannschaft unter Trainer Luis de la Fuente verantwortlich. Yamal spielte gegen Bulgarien (3:0) und die Türkei (6:0) jeweils über 70 Minuten – „auch als Spanien schon klar führte“, moniert Flick. „So verhält man sich nicht“, kritisiert der Barca-Coach, dem eines besonders sauer aufstößt: „Sie haben Yamal Schmerzmittel verabreicht.“
„Das macht mich traurig“
Flick vermisse „die Rücksicht auf den Spieler“. Und er wisse, wovon er rede, „ich war schließlich auch in der Situation, Nationaltrainer zu sein. Aber die Kommunikation mit den Klubs hat immer gepasst. Zwar habe er, Flick, mit De la Fuente sehr wohl ein Gespräch gehabt, „aber vielleicht ist mein Spanisch oder mein Englisch nicht gut genug, um die Botschaft rüber zu bringen“. Fazit: „Es macht mich sehr traurig.“
