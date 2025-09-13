Besonders geschockt zeigte sich der Salzburger Eiskunstlaufverband über den tragischen Verlust ihrer dreifachen Landesmeisterin. „Julia war eine Athletin voller Herz und Hingabe – auf dem Eis und im Leben“, so Präsidentin Carmen Kiefer. Neben Neben ihrem Talent, der Disziplin und ihrer Ausstrahlung sei die dreifache Salzburger Landesmeisterin in ihrem Verein Rot-Weiß Salzburg vor allem auch ein Vorbild für die Jüngsten gewesen, denen sie in Kinderkursen das Eiskunstlaufen näherbrachte. „Ihr Verlust reißt eine Lücke, die nicht zu schließen ist“, so Kiefer.