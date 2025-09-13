„Zwei Notfälle!“ Bayern- und HSV-Fans ganz still

„Wir haben Notfälle“

Dann verkündete der Stadionsprecher, was in der TV-Übertragung bereits verlautbart worden war: „Wir haben zwei medizinische Notfälle“, dröhnte es aus den Stadionboxen. Der TV-Kommentator auf Sky hatte bereits zehn Minuten zuvor erklärt, dass es zwei Notarzt-Einsätze gegeben habe. Beide Fanlager waren informiert, verzichteten aus Respekt vor der Situation auf laute Anfeuerungen. Etwa 15 Minuten lang herrschte bisweilen fast gespenstische Stille, beide Fanlager waren weitgehend ruhig.