„Zwei Notfälle!“ Bayern- und HSV-Fans ganz still

Ab Mitte der zweiten Halbzeit wurde es plötzlich ziemlich still. „Zwei medizinische Notfälle“ vermeldete der Stadionsprecher des FC Bayern während des Spiels gegen den HSV. Daher gab es zwischenzeitlich keinen aktiven Support. Bis die erlösende Nachricht kam.
Bayern führte gegen den HSV bereits 4:0, als es sukzessive immer stiller wurde im Stadion, die zweite Halbzeit hatte voll Fahrt aufgenommen. Selbst Harry Kanes zweites Tor zum 5:0 wurde nur sehr verhalten bejubelt. Dass die obligate Torhymne samt „Jabadabadu“ trotzdem ohrenbetäubend über die Stadionanlage wummert, wird auf Twitter bisweilen kritisch kommentiert.
„Wir haben Notfälle“
Dann verkündete der Stadionsprecher, was in der TV-Übertragung bereits verlautbart worden war: „Wir haben zwei medizinische Notfälle“, dröhnte es aus den Stadionboxen. Der TV-Kommentator auf Sky hatte bereits zehn Minuten zuvor erklärt, dass es zwei Notarzt-Einsätze gegeben habe. Beide Fanlager waren informiert, verzichteten aus Respekt vor der Situation auf laute Anfeuerungen. Etwa 15 Minuten lang herrschte bisweilen fast gespenstische Stille, beide Fanlager waren weitgehend ruhig.
Dann, etwa in Minute 67, die erlösende Nachricht. Aus dem Megafon eines Fan-Sprechers ertönte die Kunde, dass die Notarzteinsätze offenbar vorüber – und gut ausgegangen – sind. Applaus brandete auf. Und vorbei war‘s mit der Stille. Die Fans holten ihre Fahnen, bisweilen auch Bengalen, wieder hervor und begannen wieder mit dem üblichen Support. Gott sei Dank.
