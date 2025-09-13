Eine neue Tribüne erleichtert Hartbergs „Exil“

Hartberg absolviert in Ried am Sonntag (14.30 Uhr) sein achtes Auswärtspflichtspiel in Folge. In der Profertil-Arena aber wird daheim eine neue Perspektive sichtbar.
Am Sonntag wird Hartberg wegen des Stadionumbaus bei Aufsteiger Ried das achte Pflichtspiel in Folge in der Fremde austragen, danach warten weitere sechs Auswärtspartien, ehe es geplanter Weise am 1. November gegen Austria erstmals Heimvorteil in der Profertil-Arena geben wird. Ein Blick auf die neue Hintertortribüne lässt Trainer Manfred Schmid aufatmen: „So viele Auswärtsspiele hab ich bisher noch nie erlebt. Es war ein schwieriger Beginn ohne Heimspiele. Aber die Tribüne zeigt, dass hier etwas Tolles entsteht. Ich freue mich riesig.“ Die neue Hintertortribüne für 1500 Fans ruht bereits auf 25 Meter tiefen Pylonen – die alte mobile Behelfstribüne steht nun in Oberwart, hat im ausverkauften Cup-Match gegen Rapid (17. 9.) ihren ersten Einsatz.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.