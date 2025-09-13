Eine neue Tribüne erleichtert Hartbergs „Exil“

Am Sonntag wird Hartberg wegen des Stadionumbaus bei Aufsteiger Ried das achte Pflichtspiel in Folge in der Fremde austragen, danach warten weitere sechs Auswärtspartien, ehe es geplanter Weise am 1. November gegen Austria erstmals Heimvorteil in der Profertil-Arena geben wird. Ein Blick auf die neue Hintertortribüne lässt Trainer Manfred Schmid aufatmen: „So viele Auswärtsspiele hab ich bisher noch nie erlebt. Es war ein schwieriger Beginn ohne Heimspiele. Aber die Tribüne zeigt, dass hier etwas Tolles entsteht. Ich freue mich riesig.“ Die neue Hintertortribüne für 1500 Fans ruht bereits auf 25 Meter tiefen Pylonen – die alte mobile Behelfstribüne steht nun in Oberwart, hat im ausverkauften Cup-Match gegen Rapid (17. 9.) ihren ersten Einsatz.