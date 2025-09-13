99ers wollen „wie eine Maschine durchmarschieren!“

Pause: Bayern führt 4:0 und lässt noch Sitzer aus
Die Vorbereitung ist vorbei, am Sonntag wird es für die Eishockey-Cracks der 99ers erstmal ernst. Bei Pustertal starten die Grazer in die neue Saison. Im Vorfeld erklärte Trainer Harry Lange der „Krone“, wie die Linien am Eis aussehen und warum er bei der Zusammenstellung keine schlaflosen Nächte erlebt hat.
„Die Mannschaft ist so bereit und weit, wie es nur möglich ist“, sagt Trainer Harry Lange vor dem Saisonauftakt seiner Grazer Eishockey-Cracks am Sonntag (17) bei Pustertal. „Ich wäre lieber am Freitag gestartet, aber so haben wir zwei Trainingstage mehr. Die Vorbereitung, die wir Gott sei Dank ohne Verletzungen überstanden haben, ist durch. Jetzt freut sich jeder einfach nur auf den Start, will vor vollen Hallen spielen.“
