99ers wollen „wie eine Maschine durchmarschieren!“

„Die Mannschaft ist so bereit und weit, wie es nur möglich ist“, sagt Trainer Harry Lange vor dem Saisonauftakt seiner Grazer Eishockey-Cracks am Sonntag (17) bei Pustertal. „Ich wäre lieber am Freitag gestartet, aber so haben wir zwei Trainingstage mehr. Die Vorbereitung, die wir Gott sei Dank ohne Verletzungen überstanden haben, ist durch. Jetzt freut sich jeder einfach nur auf den Start, will vor vollen Hallen spielen.“