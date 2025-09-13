Veronica Ferres: „Zeit des Jammerns ist vorbei“

Die Schauspielerin hat im Produzieren ein zweites Standbein gefunden und will in den Katzenjammer der Filmbranche nicht einstimmen: „Zur Branchenzukunft kann ich nur sagen: Die Zeit des Jammerns ist vorbei. Wir haben tolle, kreative Menschen und das A und O ist es einfach, mutig zu sein und ungewöhnliche Geschichten zu erzählen.“ Sie rate jungen Darstellerinnen, sich aktiv an Kreative zu wenden: „Das war das Geheimnis meiner Laufbahn. Von zehn Fällen bekommst du nur eine Antwort, aber das reicht schon. Darauf baut man auf.“