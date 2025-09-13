FC Bayern gegen den Hamburger SV ab 18.30 Uhr LIVE

„Immer eine Verbindung geblieben“

Nach dem 2:2 – bis dato der letzte Punktgewinn des HSV in München – habe Kompany noch am Flughafenhotel entschieden, nicht mehr für Hamburg zu spielen. Er ging zu Manchester City, wo er durchstartete und viele Titel holte. Nichtsdestotrotz behielt er die Zeit beim HSV, für den Kompany zwei Jahre von 2006 bis 2008 spielte, ungeachtet einiger Schicksalsschläge in guter Erinnerung. „Meine Mutter ist in dieser Zeit gestorben, meine Schwester hatte auch Krebs. Ich war verletzt, Achillessehnenriss, neun Monate. Es war nicht einfach, aber trotzdem habe ich viele Freunde bekommen in Hamburg“, sagte er. „Für mich ist immer eine Verbindung geblieben.“