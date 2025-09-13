WM-Bronze! Derouiche verliert Halbfinale

Michael Derouiche hat bei der Amateur-WM der Boxer in Liverpool den Einzug ins Finale im Halbschwergewicht verpasst. Der 22-Jährige vom Wiener Boxclub Bounce verlor im Halbfinale der Halbschwergewichtsklasse (bis 85 kg) gegen Akmaljon Isroilov aus Usbekistan mit 0:5 nach Punktrichterentscheid.