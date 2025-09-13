WM-Bronze! Derouiche verliert Halbfinale
Boxen
Michael Derouiche hat bei der Amateur-WM der Boxer in Liverpool den Einzug ins Finale im Halbschwergewicht verpasst. Der 22-Jährige vom Wiener Boxclub Bounce verlor im Halbfinale der Halbschwergewichtsklasse (bis 85 kg) gegen Akmaljon Isroilov aus Usbekistan mit 0:5 nach Punktrichterentscheid.
Der mehrfache Staatsmeister Derouiche hatte bereits vor dem Kampf die Bronzemedaille sicher.
Die seit 1974 ausgetragenen Weltmeisterschaften wurden bisher von der International Boxing Association (IBA) veranstaltet, in Liverpool ist der neue Weltverband World Boxing Organisator. World Boxing hat die IBA vor einiger Zeit als einziger vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannter Weltverband abgelöst.
