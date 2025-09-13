Europa sucht Auswege aus der USA-Abhängigkeit

Die US-amerikanischen Tech-Riesen dominieren den Markt in Europa, die EU hat sich damit selbst in eine enorme Abhängigkeit manövriert. Ein Beispiel: Nur drei US-Konzerne kontrollieren zwei Drittel des Markts für Datenspeicherung (Cloud-Dienste), gesamt kommt 80 Prozent der Technologie von außerhalb Europas.