Europa sucht Auswege aus der USA-Abhängigkeit

Die Europäische Union plant unter österreichischer Federführung eine Charta für Unabhängigkeit von Google, Microsoft und Co.: „Wir brauchen mehr digitale Souveränität“, betonen EU-Kommissarin Henna Virkkunen und Staatssekretär Alexander Pröll im „Krone“-Gespräch.
Die US-amerikanischen Tech-Riesen dominieren den Markt in Europa, die EU hat sich damit selbst in eine enorme Abhängigkeit manövriert. Ein Beispiel: Nur drei US-Konzerne kontrollieren zwei Drittel des Markts für Datenspeicherung (Cloud-Dienste), gesamt kommt 80 Prozent der Technologie von außerhalb Europas.
