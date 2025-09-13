Streit eskaliert: Moslem als Nazi vor Gericht

Arzt fordert: „Handy raus aus dem Kinderwagen“
Nur Tage nach dem dramatischen Terroranschlag von Villach, bei dem ein Schüler getötet worden war, eskalierte in Kärnten ein Streit zwischen einem Einheimischen und einem Moslem. Es begann mit einer Rüge wegen schlechter Manieren – und endete mit einem Geschworenenverfahren und einer Strafdrohung von zehn Jahren Haft!
Wie tief die Gräben in der Gesellschaft bereits sein können und wie vergiftet das Klima rund um die Asylpolitik ist, zeigt sich auch am Klagenfurter Landesgericht, wo die Auseinandersetzung zwischen einem Kärntner und einem Ausländer zu einer außergewöhnlichen Konstellation führt. Der Moslem muss sich nach heftigen Vorwürfen wegen des Verdacht der nationalsozialistischen Wiederbetätigung erklären! Wie konnte es dazu kommen?
